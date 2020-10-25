Сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:00 в Николаеве явка избирателей на местные выборы составила 14,2%.
Об этом НикВести сообщили в штабе партии «Слуга народа».
В частности, в штабе сообщают, что на избирательные участки по Николаеву проголосовать пришли 50 тысяч 395 человек, что составляет 14,2 %.
При этом, в избирательном штабе партии «Пропозиція» предоставили данные 96% участков о явке на округах в Николаеве:
Напомним, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
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Сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:00 в Николаеве явка избирателей на местные выборы составила 14,2%.
Об этом НикВести сообщили в штабе партии «Слуга народа».
В частности, в штабе сообщают, что на избирательные участки по Николаеву проголосовать пришли 50 тысяч 395 человек, что составляет 14,2 %.
При этом, в избирательном штабе партии «Пропозиція» предоставили данные 96% участков о явке на округах в Николаеве:
Напомним, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.