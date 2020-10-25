В день проведения местных выборов в Николаевской области в полицию поступило 94 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полиции сообщают, что в 20:00 избирательные участки отчитались о закрытии. Преимущественно процесс волеизъявления граждан прошел без серьезных нарушений. Сейчас члены комиссий осуществляют подсчет голосов. Полицейские на местах продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и сопровождение вывоза избирательной документации.

Всего сегодня в полицию поступило 94 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, из них составлены четыре административных протокола (за повреждения бюллетеней), два факта не нашли своего подтверждения, по 88 — решения принимаются.

— Благодарен каждому полицейскому, члену общественного формирования и представителям частных охранных фирм за то, что обеспечили конституционное право каждого гражданина на свободное волеизъявление, а жителям региона — за ответственную гражданскую позицию и за соблюдение карантинных требований, — заявил руководитель Главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, в Заводском районе Николаева на избирательном участке № 480769 по адресу улица Садовая, 31/2 в день выборов несколько часов работала самозванка.