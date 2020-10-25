В Заводском районе Николаева на избирательном участке № 480769 по адресу улица Садовая, 31/2 в день выборов несколько часов работала самозванка.

Об этом НикВести сообщил наблюдатель, который работал на этом же участке.

Женщина представилась другим членам комиссии как пришедшая по замене. За время «работы» она испортила несколько десятков бюллетеней, указывая в них неверные данные.

Также она отправляла домой избирателей, поскольку якобы не могла найти их дом среди адресов, закрепленных за этим избирательным участком.

По словам наблюдателя, полиция по этому факту составила на неё протокол.

Напомним, по состоянию на 18:00 полицейские Николаевской области зафиксировали 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Так, на избирательном участке, расположенном по улице Лазурной в Заводском районе Николаева, 68-летняя женщина разорвала четыре своих бюллетеня.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Также сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.