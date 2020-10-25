Полицейские открыли 77 уголовных производств по фактам нарушений во время местных выборов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает телеканал 112 Украина.

— О работе в этот день уже отчитались в Офисе генпрокурора. Цифра 77 — столько уголовных правонарушений было открыто за время работы избирательных участков, — отмечает корреспондент.

Отмечается, что всего обращений в полицию от граждан было 4375, треть из них касалась именно незаконной агитации — раздача агитационных материалов, открыток, масок, антисептиков с символикой кандидата, смс, которые присылали людям и предлагали голосовать за кандидата, обзвон с автоответчика.

Также по Киевской области было выявлено 4 агитационные группы, которые предлагали людям деньги от 1000 до 2000 гривен, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Кроме этого, было 11 минирований.

Напомним, в день проведения местных выборов в Николаевской области в полицию поступило 94 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.