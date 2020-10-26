В Хмельницкой области опрос «5 вопросов от президента» проводила 11-летняя девочка.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, девочка работала волонтером на опросе.

Игорь Клименко отметил, что на мать ребенка составили протокол.

Как сообщалось, опрос «5 вопросов от Президента» прошел в рамках действующего законодательства, и отдельные инциденты не повлияют на общие его результаты.

Как сообщалось, предварительные результаты опроса планируют обнародовать завтра.