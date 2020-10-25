Опрос «5 вопросов от Президента» прошел в рамках действующего законодательства, и отдельные инциденты не повлияют на общие его результаты.

Об этом на брифинге сказал координатор всеукраинского опроса «5 вопросов от Президента» Артем Гагарин, сообщает Укринформ.

— Опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию украинцев. Люди принимали активное участие ... Отдельные активисты устроили травлю наших интервьюеров. В отдельных случаях доходило до физического насилия. Отдельные инциденты не повлияют на общие результаты, — сказал Артем Гагарин.

По его словам, предварительные результаты опроса планируется обнародовать завтра.

— После подсчета всех протоколов заказчик опроса объявит результаты, — отметил Артем Гагарин.

Также завтра «Слуга народа» сообщит, как будут использоваться результаты опроса.

— Опрос прошел вполне законно. Опрос «5 вопросов от Президента» прошел в рамках действующего законодательства. Интервьеры находились за пределами избирательных участков, — отметил Артем Гарарин.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов был нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.