Во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 тысячи новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 миллиона 138 тысяч 507 человек с начала пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Количество ежедневных инфекций составило 52 тысячи 10 и выросло на 6588 случаев по сравнению с субботой. За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 тысячи 645 инфицированных.
За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.
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Во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 тысячи новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 миллиона 138 тысяч 507 человек с начала пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Количество ежедневных инфекций составило 52 тысячи 10 и выросло на 6588 случаев по сравнению с субботой. За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 тысячи 645 инфицированных.
За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.