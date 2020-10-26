Во Франции за последние 24 часа было выявлено более 52 тысячи новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 миллиона 138 тысяч 507 человек с начала пандемии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Количество ежедневных инфекций составило 52 тысячи 10 и выросло на 6588 случаев по сравнению с субботой. За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 тысячи 645 инфицированных.

Уровень положительных тестов продолжает расти до 17% против 16% накануне и лишь 4,5% в начале сентября. Министерство здравоохранения в воскресенье не предоставило данных о количестве новых пациентов в больницах.

За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.