Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.
Об этом он заявил после голосования на местных выборах во Львове, передает «Укринформ», передает Громадське.
По словам Шмыгаля, правительство сейчас «делает все», чтобы карантин в Украине «оставался адаптивным», но в то же время количество зон с повышенным уровнем эпидемической опасности растет.
— Поэтому еще раз призываем людей быть осознанными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику, — сказал Денис Шмыгаль.
Премьер добавил, что сейчас Украина больше готова к эпидемии коронавируса, чем весной. А правительство работает над увеличением количества койкомест и развертыванием мобильных госпиталей там, где больных может стать больше, чем коек — в частности в Киеве, Одесской и Донецкой областях.
Напомним, ПРезидент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.
Об этом он заявил после голосования на местных выборах во Львове, передает «Укринформ», передает Громадське.
По словам Шмыгаля, правительство сейчас «делает все», чтобы карантин в Украине «оставался адаптивным», но в то же время количество зон с повышенным уровнем эпидемической опасности растет.
— Поэтому еще раз призываем людей быть осознанными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику, — сказал Денис Шмыгаль.
Премьер добавил, что сейчас Украина больше готова к эпидемии коронавируса, чем весной. А правительство работает над увеличением количества койкомест и развертыванием мобильных госпиталей там, где больных может стать больше, чем коек — в частности в Киеве, Одесской и Донецкой областях.
Напомним, ПРезидент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.