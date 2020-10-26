Об этом сообщает BBC.

Танкер отправился из нигерийской столицы Лагос еще 5 октября и двигался к нефтеперерабатывающему заводу «Фоли», расположенного неподалеку портового города Саутгемптон в Англии. В воскресенье, 25 октября, судно двигалось на восток от острова Уайт, у английских берегов.

Тогда, по сообщениям, семь нелегальных пассажиров «Nave Andromeda» устроили беспорядки. О незаконном нахождении людей на борту экипаж танкера знал по крайней мере некоторое время, рассказали юридические представители владельцев судна.

Через некоторое время танкер отклонился от курса, после чего вокруг него создали исключительную зону, заблокировав дальнейшее движение. Спустя около 10 часов после инцидента на борту танкера туда высадились 16 членов специальной корабельной службы Великобритании для спецоперации.

Спецоперация продолжалась девять минут, передает корреспондент BBC. Семерых нелегалов на борту танкера задержали; сейчас их действия расследуют как подозрение в захвате судна. Все 22 члена экипажа не пострадали. Утром 26 октября «Nave Andromeda» прибыл в Саутгемптон.

Напомним, пираты напали на корабль в Гвинейском заливе, в плен попали 7 украинцев.