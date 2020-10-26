С начала суток 26 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, по данным штаба, недалеко от Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия.

«Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.