С начала суток 26 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, по данным штаба, недалеко от Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия.
«Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
С начала суток 26 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, по данным штаба, недалеко от Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия.
«Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.