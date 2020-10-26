На территории Ирпенской ОТГ во время подсчета голосов трагически погибла член комиссии, которая вместе с сыном попала в ДТП.

Об этом сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик на своей странице в Facebook.

Заместитель главы комиссии в селе Козинцы (Ирпенский ОТГ) Александр Титенко ехал с мамой домой и от усталости заснул, из-за чего врезался во встречный ЗИЛ по дороге в Немешаево.

Вследствие ДТП его мать, Ольга Титенко, член комиссии №320209, погибла на месте. По словам свидетелей происшествия, Александр сейчас находится в больнице с травмами головы.

Напомним, ранее в Чернигове погиб секретарь Деснянской районной территориальной избирательной комиссии.