Украинская семья, на которую напала акула, занималась в заповеднике в Египте, где запрещено подводное плавание. Пострадавший ребенок до сих пор в тяжелом состоянии, женщина — в удовлетворительном.

Об этом Громадське сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По данным украинского посольства в Египте, пострадавшие отдыхали с 20 октября в городе Шарм-эль-Шейх.

— Нападение акулы на них произошло 25 октября во время подводного плавания («снорклинга») в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания, — отметили дипломаты.

Пострадавший 12-летний мальчик, которому ампутировали руку, находится в реанимации в больнице Шарм-эль-Шейха, ему сделали одну из двух запланированных операций. Пострадавшую женщину перевели из отделения интенсивной терапии в стационарную палату, ее состояние удовлетворительное. Пока украинцы находятся в больнице, эвакуировать на родину их не планируют.

В украинском посольстве говорят, что держат дело на контроле и поддерживают постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения и украинским туроператором, услугами которого пользовались пострадавшие.

— МИД в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые отдыхают в Египте, неуклонно соблюдать требования местных органов власти и соответствующих предостережений представителей туроператоров, — отметила Екатерина Зеленко.

Напомним, вчера сообщалось, что в Египте на семью украинцев напала акула, пострадавшему 12-летнему ребенку ампутировали руку.