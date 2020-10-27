Во Франции признали правомерным решение о закрытии мечети в департаменте Сена-Сен-Дени, вблизи Парижа, из которой через соцсети проводилась кампания против учителя колледжа, убитого исламским радикалом.
Об этом сообщает Укринформа со ссылкой на французские СМИ.
Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.
Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на его аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.
Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.
Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.
Как сообщалось, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мусульманин совершил убийство учителя, перерезав ему горло ножом. Убийцей учителя в пригороде Парижа оказался 18-летний чеченец из Москвы.
в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с «исламским сепаратизмом» во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.
Эммануэль Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
После этого Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Во Франции признали правомерным решение о закрытии мечети в департаменте Сена-Сен-Дени, вблизи Парижа, из которой через соцсети проводилась кампания против учителя колледжа, убитого исламским радикалом.
Об этом сообщает Укринформа со ссылкой на французские СМИ.
Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.
Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на его аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.
Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.
Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.
Как сообщалось, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мусульманин совершил убийство учителя, перерезав ему горло ножом. Убийцей учителя в пригороде Парижа оказался 18-летний чеченец из Москвы.
в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с «исламским сепаратизмом» во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.
Эммануэль Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
После этого Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.