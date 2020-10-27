Во Франции признали правомерным решение о закрытии мечети в департаменте Сена-Сен-Дени, вблизи Парижа, из которой через соцсети проводилась кампания против учителя колледжа, убитого исламским радикалом.

Об этом сообщает Укринформа со ссылкой на французские СМИ.

Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.

Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на его аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.

Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.

Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.