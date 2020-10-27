Сегодня, 27 октября, примерно в 14:30 на автодороге Т-1513 неподалеку села Каменка Очаковского района автомобиль BMW 525 попал в ДТП. В результате аварии водитель погиб, а его пассажир получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

По предварительным водитель анным, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия 67-летний водитель от полученных травм погиб на месте. 27-летний пассажир получил телесные повреждения.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 426-16-72 или 102.

Напомним, 18 октября между селом Зеленые Кошары и станцией Каменный Мост в Первомайском районе Николаевской области автомобиль Nissan Sunny слетел с автодороги в кювет и перевернулся.