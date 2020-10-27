На Донбассе с начала текущих суток, 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

«Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 октября, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки, Широкино и Авдеевки.