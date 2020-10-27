За прошедшие сутки, 26 октября, российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в штабе ООС.

В частности, враг использовал стрелковое оружие у Марьинки и Широкино. А в пригороде Авдеевки открывал огонь из гранатометов различных систем.

— Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали, – утверждают в штабе.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, что СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.