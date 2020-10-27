СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в отчете № 255/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2020 года.

Так, БПЛА Миссии обнаружил на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) 1 самоходную гаубицу (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а также 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10»), 14 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм ) и 11 буксируемых гаубиц (Д-30А «Лягушка», 122 мм) — на полигоне в районе н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, 23 октября беспилотник зафиксировал на оккупированной Донетчине 22 танка и 1 зенитный ракетный комплекс, размещенные за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, что 26 октября на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.