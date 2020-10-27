Бывшему начальнику полиции Кагарлыка предъявлено подозрение в преступной бездеятельности. Он знал о преступлении подчиненных, но не попытался остановить их и уведомить компетентные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Бывшему начальнику местной полиции предъявлено подозрение по ч.2 статьи 146-1 Уголовного кодекса Украины (непринятие руководителем, которому стало известно о преступных похищении или лишении свободы человека, мер по прекращению или неуведомление компетентных органов о преступлении.

Во время следствия было установлено, что в ночное время полицейские приковали к батареям в участке двоих человек без составления документации о задержанных. Начальник полиции был проинформирован о ситуации с незаконными похищением подчиненных, но ничего не предпринял.

Суд отправил сегодня бывшего начальника полиции Кагарлыка под круглосуточный домашний арест. Кроме этого, один из фигурантов дела остается в СИЗО, а второй — под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.