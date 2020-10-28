До 17:00 28 октября в домах 42-48 по улице Гражданской в Николаеве не будет воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».

На предприятии отметили, что утечка произошла во время аварийно-ремонтных работ 27 октября и пообещали сообщить о расположении бочки с питьевой водой для жильцов.

Напомним, в Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской из-за ремонта теплосети.