До 17:00 28 октября в домах 42-48 по улице Гражданской в Николаеве не будет воды.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
На предприятии отметили, что утечка произошла во время аварийно-ремонтных работ 27 октября и пообещали сообщить о расположении бочки с питьевой водой для жильцов.
Напомним, в Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской из-за ремонта теплосети.
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До 17:00 28 октября в домах 42-48 по улице Гражданской в Николаеве не будет воды.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
На предприятии отметили, что утечка произошла во время аварийно-ремонтных работ 27 октября и пообещали сообщить о расположении бочки с питьевой водой для жильцов.
Напомним, в Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской из-за ремонта теплосети.