В провинции Северный Самар на Филиппинах полицейские совершили рейд на дом, где проводили незаконные петушиные бои. Один полицейский погиб во время обыска из-за того, что петух лезвием перерезал ему бедренную артерию.
Об этом сообщает Straits Times.
Петушиные бои — это популярный вид спорта на Филиппинах, где люди делают ставки на одну из птиц. К лапкам петухов прикрепляют лезвия, обычно бой продолжается до смерти одного из животных. На время пандемии в стране запретили проводить бои, чтобы избежать скопления людей.
Однако соревнования продолжили проводить нелегально. Группа правоохранителей вместе с полицейским Кристианом Болоком совершили рейд на один из таких незаконных боев. Они задержали трех человек.
Болок собирал доказательства незаконной деятельности и поднял петуха, чтобы конфисковать его. Однако птица ударила лезвием в бедро полицейского, попав в бедренную артерию.
Как сообщает государственное медиа PNA, Болока доставили в больницу, но из-за потери крови он скончался.
— Это несчастный случай, который я не могу объяснить... Впервые за 25 лет службы я потерял полицейского из-за лезвия петуха, — сказал начальник местной полиции Арнел Апуд.
Кроме трех человек полицейским удалось конфисковать семь боевых петухов, два набора лезвий и 550 филиппинских песо (11 долларов). Также установили еще трех причастных к незаконным боям, но они убежали.
Напомним, группа из 86 депутатов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию, призывая запретить использование клеток для животных.
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В провинции Северный Самар на Филиппинах полицейские совершили рейд на дом, где проводили незаконные петушиные бои. Один полицейский погиб во время обыска из-за того, что петух лезвием перерезал ему бедренную артерию.
Об этом сообщает Straits Times.
Петушиные бои — это популярный вид спорта на Филиппинах, где люди делают ставки на одну из птиц. К лапкам петухов прикрепляют лезвия, обычно бой продолжается до смерти одного из животных. На время пандемии в стране запретили проводить бои, чтобы избежать скопления людей.
Однако соревнования продолжили проводить нелегально. Группа правоохранителей вместе с полицейским Кристианом Болоком совершили рейд на один из таких незаконных боев. Они задержали трех человек.
Болок собирал доказательства незаконной деятельности и поднял петуха, чтобы конфисковать его. Однако птица ударила лезвием в бедро полицейского, попав в бедренную артерию.
Как сообщает государственное медиа PNA, Болока доставили в больницу, но из-за потери крови он скончался.
— Это несчастный случай, который я не могу объяснить... Впервые за 25 лет службы я потерял полицейского из-за лезвия петуха, — сказал начальник местной полиции Арнел Апуд.
Кроме трех человек полицейским удалось конфисковать семь боевых петухов, два набора лезвий и 550 филиппинских песо (11 долларов). Также установили еще трех причастных к незаконным боям, но они убежали.
Напомним, группа из 86 депутатов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию, призывая запретить использование клеток для животных.