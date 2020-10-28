Об этом сообщает Straits Times.

Петушиные бои — это популярный вид спорта на Филиппинах, где люди делают ставки на одну из птиц. К лапкам петухов прикрепляют лезвия, обычно бой продолжается до смерти одного из животных. На время пандемии в стране запретили проводить бои, чтобы избежать скопления людей.

Однако соревнования продолжили проводить нелегально. Группа правоохранителей вместе с полицейским Кристианом Болоком совершили рейд на один из таких незаконных боев. Они задержали трех человек.

Болок собирал доказательства незаконной деятельности и поднял петуха, чтобы конфисковать его. Однако птица ударила лезвием в бедро полицейского, попав в бедренную артерию.

Как сообщает государственное медиа PNA, Болока доставили в больницу, но из-за потери крови он скончался.

— Это несчастный случай, который я не могу объяснить... Впервые за 25 лет службы я потерял полицейского из-за лезвия петуха, — сказал начальник местной полиции Арнел Апуд.

Кроме трех человек полицейским удалось конфисковать семь боевых петухов, два набора лезвий и 550 филиппинских песо (11 долларов). Также установили еще трех причастных к незаконным боям, но они убежали.

Напомним, группа из 86 депутатов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию, призывая запретить использование клеток для животных.