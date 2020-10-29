За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

«О дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.