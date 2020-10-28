За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Водяное террористы применили автоматический станковый гранатомет.
Неподалеку Песков боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, вблизи Шумов террористы обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.
— На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, - заявили в штабе.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, что СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Водяное террористы применили автоматический станковый гранатомет.
Неподалеку Песков боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, вблизи Шумов террористы обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.
— На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, - заявили в штабе.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, что СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.