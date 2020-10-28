За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Водяное террористы применили автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Песков боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, вблизи Шумов террористы обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.

— На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, - заявили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, что СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.