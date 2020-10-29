По состоянию на 10:00 29 октября в Николаевской области выявлено 290 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 9357 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 458 (+19).

Из всех 9357 (+290) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 6655 человека (+ 163 );

Первомайск - 307 человек (+ 10 );

Южноукраинск - 278 человек (+2);

Вознесенск - 325 человек (+24);

Очаков - 50 человек (+2);

Арбузинский район - 37 человек;

Баштанский район - 106 человек (+7);

Березанский район - 105 человек (+11);

Братский район - 33 человек (+1);

Березнеговатский район - 16 человек (+7);

Веселиновский район - 83 человека (+8);

Витовский район - 278 человек (+13);

Вознесенский район - 115 человек (+3);

Врадиевский район - 113 человека (+3);

Еланецкий район - 70 человек (+3);

Доманевский район - 99 человек (+5);

Казанковский район - 76 человек;

Кривоозерский район - 80 человек;

Николаевский район - 125 человек (+2);

Новобугский район - 46 человек (+3);

Новоодесский район - 140 человек (+4);

Очаковский район - 38 человек (+3);

Первомайский район - 108 человек (+13);

Снигиревский район - 74 человека (+3).

Выздоровели больных за сутки — 84, всего выздоровели — 1935. Умерло всего от последствий COVID-19 — 160, за сутки — 7.

Напомним, вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).