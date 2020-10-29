По состоянию на 10:00 29 октября в Николаевской области выявлено 290 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9357 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 458 (+19).
Из всех 9357 (+290) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 84, всего выздоровели — 1935. Умерло всего от последствий COVID-19 — 160, за сутки — 7.
Напомним, вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).
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По состоянию на 10:00 29 октября в Николаевской области выявлено 290 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9357 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 458 (+19).
Из всех 9357 (+290) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 84, всего выздоровели — 1935. Умерло всего от последствий COVID-19 — 160, за сутки — 7.
Напомним, вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).