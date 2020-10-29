Вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).
Об этом свидетельствуют данные из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
Из 370 417 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 342 инфицированных, что несколько меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 868 человек, из них за сутки - 113.
Выздоровели от болезни уже 151 632 человека, из них за сутки - 2 990.
Активных больных на сегодня 211 917, прирост за сутки - 4 239.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 370 417 инфицированных/больных. 151 632 из них выздоровели, 6868 – умерли
Напомним, в Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.
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Вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).
Об этом свидетельствуют данные из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
Из 370 417 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 342 инфицированных, что несколько меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 868 человек, из них за сутки - 113.
Выздоровели от болезни уже 151 632 человека, из них за сутки - 2 990.
Активных больных на сегодня 211 917, прирост за сутки - 4 239.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 370 417 инфицированных/больных. 151 632 из них выздоровели, 6868 – умерли
Напомним, в Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.