В Первомайске полицейские задержали двоих парне, которые занимались угоном автомобилей.

Злоумышленники похищали ночью легковые автомобили ВАЗ, чтобы покататься, сообщают в полиции Николаевской области.

За последние три месяца в Первомайский отдел полиции поступило три заявления об угоне автомобилей. По всем фактам правоохранительные органы открыли уголовные дела по статье 289 УК Украины и начали расследование.

Во время проведения первоочередных следственных действий оперуполномоченные криминальной полиции нашли все три похищенные автомобили брошенными в разных местах района. При этом оперативники также установили угонщиков, которыми оказались двое местных жителей 16-ти и 21-го лет.

Полицейские вернули владельцам их автомобили.

Одному из похитителей сообщено о подозрении в совершении угонов автомобилей по признакам части 2 статьи 289 УК, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Второму угонщику также вскоре сообщат о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что Напомним, что в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.