В Польше за сутки впервые зарегистрировали более 20 тысяч новых заражений коронавирусом и более 300 смертей.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на RMF24, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 20 156 человек. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 18 820.

Наибольшее количество случаев приходится на Великопольское (2633) и Мазовецкое (2255) воеводства, в остальных показатели меньше 2 тысяч. Количество умерших больных впервые превысило 300. Из них в 46 случаях причиной смерти считают коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем. Накануне умерших было 236.

Госпитализировали в сутки 700 больных, всего в больницах — 14 631 пациент с коронавирусом. Из них 1203 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких — на 53 больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 5700 пациентов.

Напомним, вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).