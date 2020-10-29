Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве заместителя командира одного из подразделений боевиков «ЛНР». Человек по поддельным документам устроился работать в частную телекоммуникационную компанию.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Следователи обнаружили, что в 2014 году мужчина присоединился к так называемой «народной милиции ЛНР», после чего главари боевиков назначили его замкомандира одного из подразделений.

В Киеве он смог с помощью поддельных документов арендовать жилье и устроиться на работу в телекоммуникационную компанию. СБУ проверяет мог ли злоумышленник вмешиваться в работу компании и использовать данные из базы клиентов оператора.

Сейчас Служба безопасности задержала мужчину. Ему сообщили о подозрении по части 1 статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). По этой статье грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали боевика террористической организации «ДНР».