На Ровенщине бывший милиционер хотел купить за миллион долларов должность руководителя полиции Ровенской области, чтобы взять под свой контроль добыча янтаря в регионе.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Правоохранители отметили, что 45-летний «претендент» на должность вместе с сообщником смог встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины. В частном разговоре злоумышленники предложили миллион долларов за восстановление экс-полицейского на службе и назначение руководителем областной полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и вручили фигурантам подозрения по статье 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Теперь мужчинам грозит заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали двух киевлян, которые «продавали» должность главы Харьковской ОГА и должность главы Главного управления государственной налоговой службы в Харьковской области.