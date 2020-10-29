На Ровенщине бывший милиционер хотел купить за миллион долларов должность руководителя полиции Ровенской области, чтобы взять под свой контроль добыча янтаря в регионе.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Правоохранители отметили, что 45-летний «претендент» на должность вместе с сообщником смог встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины. В частном разговоре злоумышленники предложили миллион долларов за восстановление экс-полицейского на службе и назначение руководителем областной полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство и вручили фигурантам подозрения по статье 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Теперь мужчинам грозит заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове задержали двух киевлян, которые «продавали» должность главы Харьковской ОГА и должность главы Главного управления государственной налоговой службы в Харьковской области.
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На Ровенщине бывший милиционер хотел купить за миллион долларов должность руководителя полиции Ровенской области, чтобы взять под свой контроль добыча янтаря в регионе.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Правоохранители отметили, что 45-летний «претендент» на должность вместе с сообщником смог встретиться с должностным лицом Национальной полиции Украины. В частном разговоре злоумышленники предложили миллион долларов за восстановление экс-полицейского на службе и назначение руководителем областной полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство и вручили фигурантам подозрения по статье 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Теперь мужчинам грозит заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове задержали двух киевлян, которые «продавали» должность главы Харьковской ОГА и должность главы Главного управления государственной налоговой службы в Харьковской области.