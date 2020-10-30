На востоке Украины, в районе населенных пунктов Водяное и Золотое-4, вечером в четверг, 29 октября, в результате обстрела сепаратистов были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

— Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений, — говорится в сообщении. — Также, сегодня, 29 октября, в 21.40 в районе район Золотое-4, в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий, — указано в сообщении.

Отмечается, что состояние защитников удовлетворительное. ВСУ огонь в ответ на провокации сепаратистов не открывали.

Об обстрелах были проинформированы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев призывает наблюдателей заставить оккупационные вооруженные формирования прекратить эскалацию вооруженного конфликта.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.