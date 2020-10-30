По предварительным данным 65-летний водитель, который стал виновником масштабного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве и гибели двух человек, был трезв.

Видео с прохождением водителя теста опубликовано в Facebook-группе «Киев оперативный».

Прохождение алко-теста водителем на Майдане зафиксировали на камеру. Драгер показывает отсутствие алкоголя в крови. Также в кадре водитель говорит по телефону, что потерял сознание за рулем.

Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.