По предварительным данным 65-летний водитель, который стал виновником масштабного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве и гибели двух человек, был трезв.
Видео с прохождением водителя теста опубликовано в Facebook-группе «Киев оперативный».
Прохождение алко-теста водителем на Майдане зафиксировали на камеру. Драгер показывает отсутствие алкоголя в крови. Также в кадре водитель говорит по телефону, что потерял сознание за рулем.
Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
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По предварительным данным 65-летний водитель, который стал виновником масштабного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве и гибели двух человек, был трезв.
Видео с прохождением водителя теста опубликовано в Facebook-группе «Киев оперативный».
Прохождение алко-теста водителем на Майдане зафиксировали на камеру. Драгер показывает отсутствие алкоголя в крови. Также в кадре водитель говорит по телефону, что потерял сознание за рулем.
Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.