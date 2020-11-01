По состоянию на 10:00 1 ноября в Николаевской области выявлено 95 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 — 170, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 1 ноября в Николаевской области выявлено 95 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 — 170, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.