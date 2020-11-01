По состоянию на 10:00 1 ноября в Николаевской области выявлено 95 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства

город Николаев - 47;

город Первомайск - 0;

город Южноукраинск - 1;

город Вознесенск - 9;

город Очаков - 6;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 0;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 1;

Веселиновский район - 2;

Витовский район - 6;

Вознесенский район - 5;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 1;

Вознесенский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 1;

Новобугский район - 0;

Николаевский район - 10;

Очаковский район - 1;

Первомайский район - 0;

Снигиревский район - 4.

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 — 170, за сутки — 2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.