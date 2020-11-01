Утром 1 ноября поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве, движение по нему временно ограничили.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.
На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.
Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве заблокировали мост Метро, из-за того, что неизвестный угрожал взорвать мост.
1 июня 2020 года в Киеве сообщили о заминировании моста Метро, на нем стоит мужчина, который угрожает взорвать мост.
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Утром 1 ноября поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве, движение по нему временно ограничили.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.
На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.
Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве заблокировали мост Метро, из-за того, что неизвестный угрожал взорвать мост.
1 июня 2020 года в Киеве сообщили о заминировании моста Метро, на нем стоит мужчина, который угрожает взорвать мост.