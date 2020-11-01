Утром 1 ноября поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве, движение по нему временно ограничили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.

На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи.

Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве заблокировали мост Метро, из-за того, что неизвестный угрожал взорвать мост.

1 июня 2020 года в Киеве сообщили о заминировании моста Метро, на нем стоит мужчина, который угрожает взорвать мост.