Об этом сообщает Radio Canada и CBC.

Нападение произошло неподалеку от Парламентского холма в историческом районе Старого Квебека утром 1 ноября. Нападавший был одет в средневековый костюм и размахивал холодным оружием.

Как пишет Radio Canada, вероятно, злоумышленник напал на людей с мечом. Полиция попросила жителей провинции оставаться дома, закрыть двери и окна.

Правоохранительные органы сообщили, что задержали подозреваемого. Его доставили в больницу, потому что он пострадал от переохлаждения. Нападающему — примерно 20 лет, мотивы преступления в полиции не уточняют.

Напомним, что 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.