В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщал о минировании нескольких объектов в столице, в том числе и моста Патона.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

— Сегодня утром в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли, — говорится в сообщении.

Детали: Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который предоставил ложную информацию о минировании. Им оказался уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали минера. В прокуратуре в свою очередь отметили, что задержанный - бывший военный.

В полиции добавили, что свой поступок правонарушитель объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, утром 1 ноября поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве, движение по нему временно ограничили.