В Новоодесском районе полицейские задержали мужчину, который пытался убить свою семью, облив химическим веществом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти и одного года, полицейские получили вечером 31 октября от медиков.

В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители выяснили, что телесные повреждения жительнице райцентра и ее детям во время ссоры нанес 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилось неустановленное химическое вещество, и облил им женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Сейчас пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Злоумышленник же полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Его действия следователи квалифицировали по части 2 статьи 15 пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Покушение на умышленное убийство», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Бутылку, в которой находилась жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом и убил свою сожительницу.