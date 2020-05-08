|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
В Николаеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом и убил свою гражданскую жену.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сегодня, 8 мая, около 9 утра поступило сообщение от местного жителя о том, что его сосед убил свою гражданскую жену.
К дому по улице Большая Морская прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, сотрудники которой выяснили, что 55-летний злоумышленник на почве бытового конфликта нанес ножевое ранение в шею своей сожительнице. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина умерла.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Николаеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом и убил свою гражданскую жену.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сегодня, 8 мая, около 9 утра поступило сообщение от местного жителя о том, что его сосед убил свою гражданскую жену.
К дому по улице Большая Морская прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, сотрудники которой выяснили, что 55-летний злоумышленник на почве бытового конфликта нанес ножевое ранение в шею своей сожительнице. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина умерла.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный