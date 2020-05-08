В Николаеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом и убил свою гражданскую жену.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 8 мая, около 9 утра поступило сообщение от местного жителя о том, что его сосед убил свою гражданскую жену.

К дому по улице Большая Морская прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, сотрудники которой выяснили, что 55-летний злоумышленник на почве бытового конфликта нанес ножевое ранение в шею своей сожительнице. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина умерла.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что в Заводском районе полицейские задержали николаевца, который во время пьянки убил товарища.