Суточный прирост пациентов с COVID-19 в РФ составил 18 тысяч 655 человек, это максимальный показатель за все время эпидемии.

Об этом сообщает РБК.

1 ноября стал третьим днем подряд, когда суточный прирост заражений в сутки превышает 18 тысяч. Предыдущий рекорд был 30 октября, тогда заболели 18 тысяч 283 человека.

На фоне роста заболеваемости в Кремле признали, что отечественная система здравоохранения испытывает острою нехватку медиков. В общей сложности с начала епидемии коронавирус обнаружили у 1,636 млн россиян.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896) и в Подмосковье (545).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.