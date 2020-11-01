В Беларуси проходит «Марш против террора» в память жертв, погибших от советской власти. На улицы городов вышли тысячи людей, силовики стягивают бронированную технику и впервые ㅡ с пулеметами.
Утром в столицу Беларуси Минск съезжалась военная спецтехника. Люди заметили также бронированные автомобили с пулеметами на крыше.
Военные также открывали огонь в воздух ㅡ момент выстрелов зафиксировали на видео. Очевидцы также зафиксировали, как силовики стреляют в протестующих из пейнтбольного оружия. Взрывы и выстрелы были слышны возле Куропат ㅡ территории на окраине Минска, где похоронены расстрелянные НКВД СССР в 1937-1941 годах.
По данным правозащитного центра «Вясна», на акциях 1 ноября силовики уже задержали 69 человек, этот список дополняется.
Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.
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В Беларуси проходит «Марш против террора» в память жертв, погибших от советской власти. На улицы городов вышли тысячи людей, силовики стягивают бронированную технику и впервые ㅡ с пулеметами.
Утром в столицу Беларуси Минск съезжалась военная спецтехника. Люди заметили также бронированные автомобили с пулеметами на крыше.
Военные также открывали огонь в воздух ㅡ момент выстрелов зафиксировали на видео. Очевидцы также зафиксировали, как силовики стреляют в протестующих из пейнтбольного оружия. Взрывы и выстрелы были слышны возле Куропат ㅡ территории на окраине Минска, где похоронены расстрелянные НКВД СССР в 1937-1941 годах.
По данным правозащитного центра «Вясна», на акциях 1 ноября силовики уже задержали 69 человек, этот список дополняется.
Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.