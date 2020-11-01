Об этом сообщают Tut.by и DW.

Утром в столицу Беларуси Минск съезжалась военная спецтехника. Люди заметили также бронированные автомобили с пулеметами на крыше.

Военные также открывали огонь в воздух ㅡ момент выстрелов зафиксировали на видео. Очевидцы также зафиксировали, как силовики стреляют в протестующих из пейнтбольного оружия. Взрывы и выстрелы были слышны возле Куропат ㅡ территории на окраине Минска, где похоронены расстрелянные НКВД СССР в 1937-1941 годах.

По данным правозащитного центра «Вясна», на акциях 1 ноября силовики уже задержали 69 человек, этот список дополняется.

Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.