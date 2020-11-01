Об этом пишет CNN.

Синоптики отмечают, что тайфун имеет скорость ветра 215 км/ч с порывами до 265 км/ч и обильными дождями. Это один из самых сильных тайфунов, поразивший Филиппины за последние 7 лет.

Местные чиновники решили эвакуировать 794 тысячи жителей в прибрежных провинциях. В стране отменили все портовые операции, рыбакам запретили выходить в море. Местные авиакомпании отменили десятки рейсов, а в столице, Маниле, было приказано закрыть главный международный аэропорт.

В ключевых точках районов для жителей приготовили товары первой помощи, средства индивидуальной защиты. На улицы также вывели тяжелую технику. В больницах острова Лусон тяжелобольных и пациентов с коронавирусной инфекцией срочно перевезли в другие заведения.

Несмотря на значительную подготовку, из-за тайфуна «Гони», который в Филиппинах называют «Ролли», уже погибли по меньшей мере десять человек, еще три человека пропали без вести. Отмечается, что погибших унесло из-за селевых потоков и камней, которые сильными дождями смыло с вулкана Майон.

Власти Филиппин ожидают, что из-за тайфуна могут пострадать от 19 до 31 миллиона человек. По сообщениям агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, «Гони» следует за тайфуном «Молаве», который поразил Филиппины в прошлом месяце и привел к смерти 22 человек. Ежегодно на Филиппинах фиксируют около 20 тайфунов, которые приносят сильные дожди и вызывают оползни.

Напомним, ранее во Вьетнаме из-за сильного тайфуна «Молаве» массово эвакуировали людей.