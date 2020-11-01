Австрия вводит жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса, что начнет действовать с полуночи вторника, 3 ноября и продлится до 30 ноября.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Канцлер Себастьян Курц признал, что меры являются «драматическим вмешательством» в жизнь людей и объяснил эту необходимость тем, что за последнюю неделю в стране происходил «молниеносный» рост числа новых больных.

Со вторника на всей территории страны вводится комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с исключениями.

— Люди смогут ехать на работу, выходить по уходу за близкими или «размять ноги», но посещать других людей в эти часы — запрещено, — отметил Себастьян Курц.

По его словам, именно встречи дома у родственников и друзей стали главной причиной стремительного роста количества заражений. Проведение любых спортивных или культурных мероприятий будет запрещено. Рестораны и кафе смогут продавать еду только «на вынос». Отелям будет разрешено принимать исключительно людей, которые едут в командировку.

Магазины, в отличие от весеннего локдауна, смогут продолжить работу, но все рождественские ярмарки отменяются. Детсады, младшая и средняя школа продолжат обучение в классах, а старшая школа и университеты должны перейти на дистанционное обучение. Компаниям советуют максимально перевести людей на дистанционную работу.

30-31 октября прирост заражений коронавирусом в Австрии превышал 5 тысяч — 5627 и 5439 случаев соответственно. Население страны — около 8,8 миллионов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.