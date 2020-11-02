1 ноября на акциях протеста в Беларуси были задержаны 286 человек.

Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Вясна».



Большинство задержаний произошло в Минске, где в воскресенье проходил марш протеста. Помимо столицы, белорусские силовики задерживали людей в таких населенных пунктах, как Жодишки, Гродно, Могилев, Брест, Пинск и Осиповичи.

В числе задержанных шесть журналистов, музыкант, скульптор, а также один гражданин РФ.

Напомним, в Беларуси прошел «Марш против террора» в память жертв, погибших от советской власти. На улицы городов вышли тысячи людей, силовики стянули бронированную технику и впервые ㅡ с пулеметами.