Об этом сообщает BBC.

Забастовка состоялась как раз в День всех святых, когда обычно много людей посещают могилы близких. Сотрудники одного похоронного бюро в Мадриде заявили, что ом требуется еще 15-20 человек для того, чтобы выдержать увеличение количества умерших.

Похоронные бюро уже бастовали 29 сентября, акцию 1 ноября они называли продолжением предыдущей забастовки.

Как передает El Pais, в похоронных бюро обвиняют власти в том, что нет плана действий на случай непредвиденных ситуаций, который мог бы предотвратить «образование импровизированных моргов, кремацию умерших за сотни километров от города», как в начале эпидемии. Они также просят, чтобы местные власти предоставили средства защиты тем, кто хоронит инфицированных.

Напомним, Австрия вводит жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса, что начнет действовать с полуночи вторника, 3 ноября и продлится до 30 ноября.