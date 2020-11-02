Сотрудники похоронных бюро в столице Испании Мадриде устроили забастовку 1 ноября. Они опасаются, что из-за роста количества умерших от коронавируса могут возникнуть задержки похорон, как это было весной.
Об этом сообщает BBC.
Забастовка состоялась как раз в День всех святых, когда обычно много людей посещают могилы близких. Сотрудники одного похоронного бюро в Мадриде заявили, что ом требуется еще 15-20 человек для того, чтобы выдержать увеличение количества умерших.
Похоронные бюро уже бастовали 29 сентября, акцию 1 ноября они называли продолжением предыдущей забастовки.
Как передает El Pais, в похоронных бюро обвиняют власти в том, что нет плана действий на случай непредвиденных ситуаций, который мог бы предотвратить «образование импровизированных моргов, кремацию умерших за сотни километров от города», как в начале эпидемии. Они также просят, чтобы местные власти предоставили средства защиты тем, кто хоронит инфицированных.
Напомним, Австрия вводит жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса, что начнет действовать с полуночи вторника, 3 ноября и продлится до 30 ноября.
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Сотрудники похоронных бюро в столице Испании Мадриде устроили забастовку 1 ноября. Они опасаются, что из-за роста количества умерших от коронавируса могут возникнуть задержки похорон, как это было весной.
Об этом сообщает BBC.
Забастовка состоялась как раз в День всех святых, когда обычно много людей посещают могилы близких. Сотрудники одного похоронного бюро в Мадриде заявили, что ом требуется еще 15-20 человек для того, чтобы выдержать увеличение количества умерших.
Похоронные бюро уже бастовали 29 сентября, акцию 1 ноября они называли продолжением предыдущей забастовки.
Как передает El Pais, в похоронных бюро обвиняют власти в том, что нет плана действий на случай непредвиденных ситуаций, который мог бы предотвратить «образование импровизированных моргов, кремацию умерших за сотни километров от города», как в начале эпидемии. Они также просят, чтобы местные власти предоставили средства защиты тем, кто хоронит инфицированных.
Напомним, Австрия вводит жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса, что начнет действовать с полуночи вторника, 3 ноября и продлится до 30 ноября.