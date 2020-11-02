Российские оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня — возле Шумов и Старогнатовки. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета недалеко от Старогнатовка. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными, поэтому огонь украинские военные не открывали.

Напомним, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.