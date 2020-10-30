Вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Стороны переговоров также обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия. Представитель ОБСЕ, модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима «тишины».

«Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, стоящий за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться», — подчеркнули в украинской делегации.

Напомним, сегодня ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военных погибли. Кроме того, вчера на Донбассе пророссийские боевики ранили еще двух военных.