За сутки 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала этих суток двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает штаб ООС.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета, - сказано в сообщении.

Украинские военные были ранены в результате прицельного обстрела позиций.

Один военный получил пулевое ранение, еще один — огнестрельное осколочное из-за сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Обоих бойцов доставили в медицинские учреждения.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.

— К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, - сообщили в штабе.

На провокации противника украинские военные предоставили адекватный ответ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что достижение мира на Донбассе, возвращение всех украинских граждан и всех территорий есть и будет его приоритетом.