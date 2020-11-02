В нидерландском городе Роттердам скульптура в виде хвоста кита спасла поезд метро, который выехал за пределы защитного ограждения и мог упасть с высоты около 10 метров.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Отмечается, что поезд метро сломал ограждение на станции De Akkers и завис на хвосте скульптуры.

Во время аварии пассажиров не было в поезде, потому что он направлялся в депо. Водитель был задержан. Правоохранители проводят следствие. По предварительной информации, водитель не остановился вовремя, проломил ограждение и поехал в сторону окончания железнодорожных путей.

Сам автор скульптуры Маартен Струйс подчеркнул, что его произведение не было создано, как дополнительное защитное сооружение. Он отметил, что есть два хвоста и если бы поезд попал в другой, счастливого конца у этой истории могло бы не быть.

«Конечно, это все выглядит поэтично, но на самом деле это счастье, что поезд спас хвост», — отметил художник.

Во время аварии водитель не пострадал и самостоятельно смог выйти из кабины. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы сделать невозможным повторение инцидента.

Напомним, на прошлой неделе в штате Техас (США) с рельсов сошел 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами.

Летом на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.