В Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Как сообщается, 30 октября около 18:00 на автодороге национального значения № 50 в 80 км от Варшавы произошла авария.

По информации полиции, водитель грузовика DAF, следовавшего в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.

В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет — украинки.

Все, кто находился в автомобиле Ford, погибли. Водитель автомобиля DAF госпитализировали.

Напомним, летом в населенном пункте Богуславице Силезского воеводства на юге Польши столкнулись два грузовых автомобиля и автобус, перевозивший 40 украинцев. В результате пострадали 16 человек, шестеро из которых попали в больницы, один человек — в критическом состоянии.