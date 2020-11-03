В Полтавской области в результате аварии с участием грузовика погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и ребенок.

В полиции сообщили, что смертельное ДТП произошло 2 ноября, около 19 часов, на 227-м километре автодороги Кролевец-Сумы-Пирятин.

По предварительным данным, автомобиль Lexus, за рулем которого находился 30-летний прокурор, столкнулся с грузовиком DAF.

В результате столкновения на месте ДТП погибли водитель Lexus, его жена и 2-летний ребенок. Водитель DAF доставлен в местную больницу с травмой плеча.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в комментарии Суспільному рассказала, что прокурор на собственном автомобиле возвращался из Киева, где проходил очередной этап тестирования.

По ее словам, погибшей девочке в декабре должно было исполниться три года. Сиротой остался пятилетний сын.

Напомним, что на Старообуховской трассе в 5 километрах от Киева произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья.