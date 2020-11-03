Об этом сообщает The Guardian.

Массовый выброс дельфинов гринда (также известных как черные дельфины) зафиксировали на берегу города Пандура, расположенного в 25 километрах от популярного на острове массового скопления китов. Управление охраны морской среды Шри-Ланки (MEPA) подтвердило, что инцидент в Панадуре является самым массовым случаем в стране, когда животные выбрасывались на берег.

Моряки военно-морского флота и береговой охраны вместе с местными добровольцами работали до рассвета, чтобы спасти как можно больше особей. Местная власть готовилась к массовой гибели дельфинов, как это было в Тасмании. Известно о гибели двух животных — оба дельфины имели серьезные ранения.

Сейчас эксперты устанавливают, в чем могла быть причина странного поведения животных, ведь гринды являются социальными животными.

Напомним, в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.