В Шри-Ланке на берег начали массово выбрасываться черные дельфины. Военные и волонтеры вечером 2 ноября провели спасательную операцию и смогли спасти 120 животных.
Об этом сообщает The Guardian.
Массовый выброс дельфинов гринда (также известных как черные дельфины) зафиксировали на берегу города Пандура, расположенного в 25 километрах от популярного на острове массового скопления китов. Управление охраны морской среды Шри-Ланки (MEPA) подтвердило, что инцидент в Панадуре является самым массовым случаем в стране, когда животные выбрасывались на берег.
Моряки военно-морского флота и береговой охраны вместе с местными добровольцами работали до рассвета, чтобы спасти как можно больше особей. Местная власть готовилась к массовой гибели дельфинов, как это было в Тасмании. Известно о гибели двух животных — оба дельфины имели серьезные ранения.
Сейчас эксперты устанавливают, в чем могла быть причина странного поведения животных, ведь гринды являются социальными животными.
Напомним, в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
В Шри-Ланке на берег начали массово выбрасываться черные дельфины. Военные и волонтеры вечером 2 ноября провели спасательную операцию и смогли спасти 120 животных.
Об этом сообщает The Guardian.
Массовый выброс дельфинов гринда (также известных как черные дельфины) зафиксировали на берегу города Пандура, расположенного в 25 километрах от популярного на острове массового скопления китов. Управление охраны морской среды Шри-Ланки (MEPA) подтвердило, что инцидент в Панадуре является самым массовым случаем в стране, когда животные выбрасывались на берег.
Моряки военно-морского флота и береговой охраны вместе с местными добровольцами работали до рассвета, чтобы спасти как можно больше особей. Местная власть готовилась к массовой гибели дельфинов, как это было в Тасмании. Известно о гибели двух животных — оба дельфины имели серьезные ранения.
Сейчас эксперты устанавливают, в чем могла быть причина странного поведения животных, ведь гринды являются социальными животными.
Напомним, в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.