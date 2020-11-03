С начала текущих суток, 3 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Новолуганское боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета.
В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
«Воина доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести», — говориться в сообщении.
Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Напомним, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
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С начала текущих суток, 3 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Новолуганское боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета.
В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
«Воина доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести», — говориться в сообщении.
Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Напомним, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.